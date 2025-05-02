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Молдова наращивает объемы экспорта электроэнергии в страны ЕС

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Объемы экспорта электроэнергии из совместного блока Молдова (Moldelectrica) — Украина (НЭК «Укрэнерго») в европейскую сеть ENTSO-E с начала мая выросли с 550 МВт до 650 МВт, сообщает ГП Moldelectrica.

Источник: Sputnik.md

Это позволит увеличить объемы электроэнергии, продаваемой на экспорт в Румынию и, возможно, в другие европейские страны, тем самым укрепив позиции Республики Молдова как регионального поставщика электроэнергии.

отмечает источник

Вслед за ростом экспортных мощностей блока Молдова-Украина трансграничная пропускная способность на границе Молдовы и Румынии в экспортном направлении была расширена с 82 МВт до 97 МВт, что предоставило еще больше пространства для торговли электроэнергией со странами Евросоюза, также уточняет Moldelectrica.

На фоне снижения внутреннего потребления и увеличения производства из возобновляемых источников, особенно солнечных и гидроэлектростанций, объем молдавского экспорта весной традиционно увеличивается, и это позволяет производителям возобновляемой электроэнергии из Республики Молдова, действующим на свободном рынке, легче выходить на конкурентные рынки в ЕС, более эффективно используя зеленые ресурсы страны, подытожили в Moldelectrica.