Молдова наращивает объемы экспорта электроэнергии в страны ЕС

Это позволит увеличить объемы электроэнергии, продаваемой на экспорт в Румынию и, возможно, в другие европейские страны, тем самым укрепив позиции Республики Молдова как регионального поставщика электроэнергии.
Вслед за ростом экспортных мощностей блока Молдова-Украина трансграничная пропускная способность на границе Молдовы и Румынии в экспортном направлении была расширена с 82 МВт до 97 МВт, что предоставило еще больше пространства для торговли электроэнергией со странами Евросоюза, также уточняет Moldelectrica.
На фоне снижения внутреннего потребления и увеличения производства из возобновляемых источников, особенно солнечных и гидроэлектростанций, объем молдавского экспорта весной традиционно увеличивается, и это позволяет производителям возобновляемой электроэнергии из Республики Молдова, действующим на свободном рынке, легче выходить на конкурентные рынки в ЕС, более эффективно используя зеленые ресурсы страны, подытожили в Moldelectrica.