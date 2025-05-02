Молдова наращивает объемы экспорта электроэнергии в страны ЕС

Вслед за ростом экспортных мощностей блока Молдова-Украина трансграничная пропускная способность на границе Молдовы и Румынии в экспортном направлении была расширена с 82 МВт до 97 МВт, что предоставило еще больше пространства для торговли электроэнергией со странами Евросоюза, также уточняет Moldelectrica.