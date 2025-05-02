В этом году в Узбекистан хотят привлечь 2 млн иностранных и 10 млн внутренних туристов

Было отмечено что в регионе существует немало актуальных проблем. Уровень бедности в области по-прежнему составляет около 12%, число безработных — 45 тысяч человек. В этой связи было отмечено, что хокимы и их заместители должны превращать каждую возможность в реализуемый проект, создавать новые рабочие места, развивать промышленность, сферу услуг, туризм, сельское хозяйство и экспортный потенциал.