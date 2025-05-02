В этом году в Узбекистан хотят привлечь 2 млн иностранных и 10 млн внутренних туристов

Было отмечено что в регионе существует немало актуальных проблем. Уровень бедности в области по-прежнему составляет около 12%, число безработных — 45 тысяч человек. В этой связи было отмечено, что хокимы и их заместители должны превращать каждую возможность в реализуемый проект, создавать новые рабочие места, развивать промышленность, сферу услуг, туризм, сельское хозяйство и экспортный потенциал.
Глава государства обозначил имеющиеся возможности и меры по их эффективному использованию.
Было подчеркнуто, что общий экспортный потенциал туризма в стране оценивается в $10 млрд, из которых $2 млрд может обеспечить Хорезм. Однако этот потенциал до конца не используется.
В области насчитывается 263 объекта культурного наследия. Их можно превратить в туристические локации совместно с предпринимателями, что даст дополнительный доход и создаст новые рабочие места. Будет выделено финансирование на привлечение иностранных археологов для изучения и восстановления исторических мест.
В то же время многие памятники культуры Хорезма еще не исследованы. Мало информации о таких исторических объектах, как «Сулейман калъа “в Хазораспе, “Калажик калъа” в Богате, “Хон боги” и “Олма отишган калъа” в Янгиарыке.
Президент поручил чиновникам привлечь опытных археологов из-за рубежа и начать практическую работу по выявлению и реставрации исторических памятников.
В Хорезме активно развиваются более 40 направлений ремесленничества и туристов особенно интересует сам процесс изготовления изделий, отметил глава государства.
В связи с этим в районе Мевастон на площади 6 гектаров будет создан Центр ремесел, а на подготовку кадров ежегодно будут выделять 1 млрд сумов.
Кроме того, будет разработан четырехдневный маршрут «Тур по замкам», соединяющий 8 древних крепостей Хорезма и Каракалпакстана. Согласно генплану, вокруг этих фортов будут созданы объекты сервиса.
Важное значение имеет и развитие заведений общественного питания. Президент подчеркнул необходимость поддержки рестораторов, продвигающих национальную кухню за рубежом. Государство частично компенсирует расходы, связанные с регистрацией, получением разрешений и управлением ресторанов узбекской кухни за рубежом.
Также обсуждались вопросы увеличения гостиничных мест и транспортных маршрутов, создания новых развлекательных и тематических пространств, подготовки гидов и официантов.
В целом на текущий год поставлена задача реализовать 91 проект на сумму 200 миллионов долларов, создать 100 тысяч рабочих мест в сфере туризма и услуг. Планируется привлечь 2 миллиона иностранных и 10 миллионов внутренних туристов и довести экспорт туризма до $700 млн.
В завершение совещания заслушана информация ответственных лиц о планах реализации намеченных мер.