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«Если по-прежнему есть интерес». Лукашенко высказался о работе «Бабушкиной крынки»

Лукашенко сказал, что ждет «Бабушкину крынку», которой нужен инвестор.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о перспективах для ведущего белорусского молокоперерабатывающего предприятия «Бабушкина крынка», сообщает пресс-служба президента.

Речь о работе «Бабушкиной крынки» зашла на встрече белорусского лидера с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, которая состоялась 2 мая.

Так, Лукашенко высказался о вопросах работы в Астраханской области — «Бабушкина крынка». В частности, президент Беларуси обсудил с российским губернатором строительство на астраханской земле молокоперерабатывающего завода и поиске инвестора для этого. При этом он попросил проинформировать белорусскую сторону о том, кто займется инвестированием проекта.

— Если у вас по-прежнему есть интерес к этому, скажите, какой инвестор с вашей стороны будет, — обратился Лукашенко к Бабушкину.

При этом белорусский лидер заверил, что Беларусь и, в частности, «Бабушкина крынка» все так же заинтересованы в строительстве завода в России.

— Мы готовы работать, и «Бабушкина крынка» подтверждает это стремление, — констатировал глава республике.

А резюмируя, сказал, что вообще Беларусь готова всегда по заказам из России поставлять продовольствие, в том числе детское питание, и т.д.

Еще Совмин снизил экспортные пошлины на углеводородные газы больше, чем в 10 раз.

Тем временем Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 2 мая.