«Если по-прежнему есть интерес». Лукашенко высказался о работе «Бабушкиной крынки»

Так, Лукашенко высказался о вопросах работы в Астраханской области — «Бабушкина крынка». В частности, президент Беларуси обсудил с российским губернатором строительство на астраханской земле молокоперерабатывающего завода и поиске инвестора для этого. При этом он попросил проинформировать белорусскую сторону о том, кто займется инвестированием проекта.