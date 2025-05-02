«Если по-прежнему есть интерес». Лукашенко высказался о работе «Бабушкиной крынки»

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о перспективах для ведущего белорусского молокоперерабатывающего предприятия «Бабушкина крынка», сообщает пресс-служба президента.
Речь о работе «Бабушкиной крынки» зашла на встрече белорусского лидера с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, которая состоялась 2 мая.
Так, Лукашенко высказался о вопросах работы в Астраханской области — «Бабушкина крынка». В частности, президент Беларуси обсудил с российским губернатором строительство на астраханской земле молокоперерабатывающего завода и поиске инвестора для этого. При этом он попросил проинформировать белорусскую сторону о том, кто займется инвестированием проекта.
— Если у вас по-прежнему есть интерес к этому, скажите, какой инвестор с вашей стороны будет, — обратился Лукашенко к Бабушкину.
При этом белорусский лидер заверил, что Беларусь и, в частности, «Бабушкина крынка» все так же заинтересованы в строительстве завода в России.
— Мы готовы работать, и «Бабушкина крынка» подтверждает это стремление, — констатировал глава республике.
А резюмируя, сказал, что вообще Беларусь готова всегда по заказам из России поставлять продовольствие, в том числе детское питание, и т.д.
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Тем временем Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 2 мая.