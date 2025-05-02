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Минфин повысил цены на золото в Беларуси, но понизил стоимость серебра и платины

Минфин Беларуси изменил цены на золото, серебро и платину.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси скорректированы цены на драгметаллы. Новые расценки опубликовали на сайте Министерства финансов страны.

Так, с 1 мая в Беларуси изменились расчетные цены на драгметаллы, закупаемые в Госфонд.

Теперь 1 грамм золота «в чистоте» подрос в цене до 314,12 белорусского рубля, повысившись почти на 8 белрублей в сравнении с апрельскими расценками. При этом, напомним, в марте золото дорожало на 21 белрубль.

А вот стоимость серебра в мае в Беларуси, наоборот, снизилась на 27 копеек до 3,08 белрубля (было 3,35 белрубля) за грамм.

Также почти на 5 белорусских рублей в Беларуси понизилась в последний весенний месяц стоимость платины. Сейчас расценка на платину составляет 92,92 белрубля.

Еще подешевели и редкие металлы: цена палладия снижена, например, почти на 7 белорусских рублей — до 89,56 белрубля, а родия — сразу на на 36 белрублей до 523,94 белрубля.

Еще Совмин снизил экспортные пошлины на углеводородные газы больше, чем в 10 раз.

И мы писали, что бензин и дизель подорожают в Беларуси с 3 мая.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что ждет «Бабушкину крынку», которой нужен инвестор.