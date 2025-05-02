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Правительству Молдовы срочно нужны деньги: внутренний госдолг страны продолжает расти

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Внутренний госдолг Молдовы не просто растет, но ускоряется, так как потребность правительства в финансовых средствах высока, отметил экономист Владимир Головатюк, комментируя данные Минфина.

Источник: Sputnik.md

Эксперт отмечает, что внутренний госдолг продолжил увеличиваться и в апреле нынешнего года составил 48,1 миллиарда леев против 44 миллиардов на начало года.

За четыре месяца 2025 года внутренний госдолг вырос на 4,1 миллиарда леев. В январе-апреле 2024 года — на 2,8 миллиарда. Стало быть, имеем не просто рост долга, а его ускорение.

говорит экономист

Владимир Головатюк связывает ситуацию с увеличением продаж государственных ценных бумаг (ГЦБ). Так, отмечает он, в апреле было продано ГЦБ более чем на 4 миллиарда леев. За четыре месяца — на 15,2 миллиарда. Кроме того, госбумаги имеют довольно высокую доходность — в апреле нынешнего года средний ее уровень составил. 9,85%, а по годовым бумагам 10,2%, в то время как средний процент по кредитам равен 8.6%.

Именно поэтому спрос на госбумаги превысил предложение Минфина на 28%, а по годовым ГЦБ почти на 50%

говорит экономист, отмечая, что финансовое ведомство не будет испытывать трудности с размещением ГЦБ

Учитывая также специфику года, потребность в деньгах у правительства будет только возрастать, отмечает Головатюк, подчеркивая, что госдолг в будущем будет только расти.