Правительству Молдовы срочно нужны деньги: внутренний госдолг страны продолжает расти

Владимир Головатюк связывает ситуацию с увеличением продаж государственных ценных бумаг (ГЦБ). Так, отмечает он, в апреле было продано ГЦБ более чем на 4 миллиарда леев. За четыре месяца — на 15,2 миллиарда. Кроме того, госбумаги имеют довольно высокую доходность — в апреле нынешнего года средний ее уровень составил. 9,85%, а по годовым бумагам 10,2%, в то время как средний процент по кредитам равен 8.6%.