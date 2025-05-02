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Как развиваются торгово-экономические отношения России и Узбекистана — видео

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал о развитии торгово-экономического сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Источник: Sputnik.uz

Он поделился впечатлениями от ташкентской выставки «Иннопром. Центральная Азия», отметив, что в этом году на форуме были представлены не только российские и узбекские компании, но и участники из стран ЕАЭС, в частности, Кыргызстана и Беларуси.

В центре внимания — перспективы взаимной торговли, развитие логистики, технологическая кооперация и создание промышленных парков.

У нас исторически сложились теплые и продуктивные отношения между регионами. В ходе подготовки к визиту, около 70 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Республикой Узбекистан — это абсолютное большинство.

подчеркнул заместитель министра

По его словам, личное участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и первого заместителя Председателя Правительства РФ Дениса Мантурова придало Иннопрому особую значимость.

Особо стоит подчеркнуть, что осмотр экспозиций продолжился живым общением с губернаторами российских регионов, руководителями предприятий и представителями бизнеса.

сказал заместитель министра