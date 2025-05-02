Как развиваются торгово-экономические отношения России и Узбекистана — видео

Он поделился впечатлениями от ташкентской выставки «Иннопром. Центральная Азия», отметив, что в этом году на форуме были представлены не только российские и узбекские компании, но и участники из стран ЕАЭС, в частности, Кыргызстана и Беларуси.
В центре внимания — перспективы взаимной торговли, развитие логистики, технологическая кооперация и создание промышленных парков.
У нас исторически сложились теплые и продуктивные отношения между регионами. В ходе подготовки к визиту, около 70 российских регионов участвуют в межрегиональном сотрудничестве с Республикой Узбекистан — это абсолютное большинство.
По его словам, личное участие президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и первого заместителя Председателя Правительства РФ Дениса Мантурова придало Иннопрому особую значимость.
Особо стоит подчеркнуть, что осмотр экспозиций продолжился живым общением с губернаторами российских регионов, руководителями предприятий и представителями бизнеса.