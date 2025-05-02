ФАС нашла три нарушения при закупке трамваев для Екатеринбурга

«Контракт не может быть заключен до даты исполнения предписания об устранении нарушений законодательства», — уточнили в ФАС.
Антимонопольщики нашли три нарушения. Во-первых, екатеринбургские чиновники потребовали от участников закупки представить сертификат о происхождении товара, что не предусмотрено законом. Во-вторых, они не ввели запрет на использование иностранного программного обеспечения. Наконец, они потребовали от поставщика согласования с заказчиком всех субподрядчиков, что противоречит закону и в теории могло быть использовано для искусственного срыва поставки.
В то же время претензия «Уралтрансмаша» о том, что документация была сформирована под трамвай «Витязь» от «ПК ТС», не нашла подтверждения. Как выяснилось, свои предложения представили также Усть-Катавский вагоностроительный завод (трамвай «Кастор») и дилер белорусского «Белкоммунмаша» («Т-811»). Итоги закупки не были опубликованы: известно лишь, что победитель запросил более 2,2 млрд рублей. Впрочем, сейчас все заявки будут возвращены и тендер проведут заново.
«ФедералПресс» напоминает, что «Уралтрансмаш» намеревался представить на конкурс свой трамвай «Достоевский». При этом в его модели кабины расположены спереди и сзади, тогда как мэрии нужен односторонний вагон.