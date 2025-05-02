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В Казахстане с 1 июля планируют повысить оптовые цены на товарный газ

АЛМАТЫ, 2 мая — Sputnik. В Казахстане с 1 июля планируют повысить оптовые цены на товарный газ, сообщили в Минэнерго.

Источник: Пресс-служба министерства финансов Казахстана

Их будут устанавливать отдельно для каждого региона, исходя из затрат на закупку, транспортировку и хранение.

Действующие цены остаются ниже себестоимости, что делает его поставку внутри страны убыточной и создает риски дефицита, утверждают в ведомстве.

По прогнозам, потребление газа к 2028 году увеличится с 21,2 до 32,4 млрд кубометров. А при сохранении нынешних цен риск дефицита станет критическим уже после 2026 года.

Корректировка предельных оптовых цен будет осуществляться поэтапно, в течение трех лет, со средним ежегодным изменением до 33%

говорится в сообщении

При этом конечные розничные тарифы для населения формируются отдельно. Особое внимание будет уделено защите социально уязвимых категорий.