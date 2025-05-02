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Астрахань готова увеличить объемы перевалки грузов из Беларуси

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Через порты Астраханской области в 2024 году было перевалено 240 тысяч тонн белорусских грузов, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Он напомнил, что в 2022 году российская сторона предложила использовать республике портовые мощности Астрахани для транзита грузов в страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

Тот год (2022-й — Sputnik) показал, что это перспективное направление (…) Сейчас мы 240 тысяч тонн имеем перевалку грузов через наши порты. Неплохая цифра по сравнению с 2023 годом, но вместе с тем понимаем, что есть рост.

сказал губернатор на встрече с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным в пятницу

По его словам, в астраханских портах созданы специальные условия для транзита таких грузов, как бумага, дерево, техника, удобрения. А в данный момент потенциальные мощности гаваней составляют 16 млн тонн.

В прошлом году через наши порты было перевалено 6 млн тонн — это абсолютный рекорд за последнее десятилетие.

констатировал Игорь Бабушкин

Глава региона проинформировал, что создаются условия для транзита грузов, например, сейчас в порту Оля строится контейнерный терминал мощностью 3 млн тонн. Он будет введен в строй в 2026 году. Ожидается, что к 2030-му мощности вырастут до 8 млн тонн.

Поэтому нам есть что предложить с точки зрения базы для перевалки грузов.

резюмировал он