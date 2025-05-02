Астрахань готова увеличить объемы перевалки грузов из Беларуси

Тот год (2022-й — Sputnik) показал, что это перспективное направление (…) Сейчас мы 240 тысяч тонн имеем перевалку грузов через наши порты. Неплохая цифра по сравнению с 2023 годом, но вместе с тем понимаем, что есть рост.