Астрахань готова увеличить объемы перевалки грузов из Беларуси

Он напомнил, что в 2022 году российская сторона предложила использовать республике портовые мощности Астрахани для транзита грузов в страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива.
Тот год (2022-й — Sputnik) показал, что это перспективное направление (…) Сейчас мы 240 тысяч тонн имеем перевалку грузов через наши порты. Неплохая цифра по сравнению с 2023 годом, но вместе с тем понимаем, что есть рост.
По его словам, в астраханских портах созданы специальные условия для транзита таких грузов, как бумага, дерево, техника, удобрения. А в данный момент потенциальные мощности гаваней составляют 16 млн тонн.
В прошлом году через наши порты было перевалено 6 млн тонн — это абсолютный рекорд за последнее десятилетие.
Глава региона проинформировал, что создаются условия для транзита грузов, например, сейчас в порту Оля строится контейнерный терминал мощностью 3 млн тонн. Он будет введен в строй в 2026 году. Ожидается, что к 2030-му мощности вырастут до 8 млн тонн.
Поэтому нам есть что предложить с точки зрения базы для перевалки грузов.