Дом промышленности в Самаре планируют вернуть в собственность города

В интервью «Самарскому обозрению» Дмитрий Яковлев рассказал о попытках урегулировать долговый спор вокруг здания Дома промышленности, выставленного на продажу из-за задолженности футбольного клуба «Крылья Советов» перед «РТ-Капитал» (структура «Ростеха»).
В 2011 году «Крылья» взяли кредит в 979 млн руб. под залог здания. Позже права требования перешли к «РТ-Капитал», и после судов в 2021 году было решено продать Домпром. Оценка — 319 млн руб.
В 2025 году клуб начал погашать долг (уже переведено 100 млн), но здание всё равно выставили на аукцион. Торги приостановили, а Яковлев предложил «РТ-Капитал» мировое соглашение, однако ответа пока нет.
Вице-губернатор считает, что объект можно превратить в современный отель или бизнес-пространство, но для этого нужны масштабные вложения, ведь придётся оставить только фасады, а внутри — полностью переделать.
Потенциальные инвесторы уже есть, но сначала здание должно вернуться в оборот. Пока же вопрос остаётся в подвешенном состоянии.
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