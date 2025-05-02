Министр труда назвала четыре белорусских города с самой высокой зарплатой

Министр труда и социальной защиты Наталья Павлюченко в интервью Первому информационному телеканалу назвала четыре белорусских города с самой высокой зарплатой.
Журналист поинтересовалась у главы Минтруда, говоря про доходы, находится ли Минск в топе городов с самыми высокими зарплатами и какие из белорусских городов следуют за ним. Павлюченко обратила внимание, что столица находится в лидерах, промышленные гиганты.
— Если говорить про географию заработных плат, то Солигорск — почти 3000 заработная плата, — уточнила министр труда и социальной защиты.
Павлюченко среди городов с самыми высокими зарплатами также назвала Островец — энергетическую площадку страны и Речицу.
— То есть большие крупные промышленные центры, которые предоставляют нашим работникам рабочие места с высокой заработной платой, — пояснила Наталья Павлюченко.
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