Глава Минтруда сказала про повышение пенсий в Беларуси во второй половине 2025

Министр труда и социальной защиты Наталья Павлюченко в интервью Первому информационному телеканалу сказала про повышение пенсий в Беларуси во второй половине 2025 года.
Павлюченко уточнила, что в 2025 году с 1 февраля были увеличены размеры пенсий на 10%.
— С учетом пополняемости доходной части бюджета фонда, будем рассчитывать на возможность повышения во втором полугодии, — заметила министр труда.
Глава ведомства также напомнила, что в Беларуси ежеквартальной производят перерасчеты пенсий и пособий, которые увязаны с бюджетом прожиточного минимума.
Тем временем мы собрали, что изменилось в Беларуси с 1 мая 2025 в связи с ростом бюджета прожиточного минимума: у кого вырастут трудовые и социальные пенсии, пособия на детей и по уходу за пожилыми.
Кстати, Мингорисполком сказал о выплатах материальной помощи ко Дню Победы со 2 по 8 мая: «От 1500 до 5000 рублей».
А еще глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала про повышение зарплат и пенсий в Беларуси.