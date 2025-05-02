РБК: Чубайс попросил суд снять арест с его имущества

Арест имущества Чубайса и еще семи бывших руководителей «Роснано» был наложен по иску госкорпорации на сумму 5,6 млрд рублей. Иск связан с расследованием деятельности экс-менеджеров компании, в рамках которого ранее были задержаны три бывших заместителя Чубайса.