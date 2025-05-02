Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Смирнов рассказал о трех самых стабильных валютах в мире

Андрей Смирнов заявил, что швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар являются самыми стабильными валютами в мире.

Источник: Аргументы и факты

Швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар являются сегодня самыми стабильными валютами в мире, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

По его словам, швейцарский франк традиционно остается основной валютой-убежищем. «Швейцарский франк — стабильно самая безопасная валюта», — сказал Смирнов, пояснив, что причины стабильности кроются в низкой инфляции, геополитической нейтральности и сложившейся традиции, передает РИА Новости.

Сингапурский доллар находится под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. В стране стабильны экономические условия, а геополитика оказывает на курс валюты минимальное влияние, добавил эксперт.

По его словам, в похожей ситуации находится Кувейт и кувейтский динар. «Кувейтский динар — стабильно самая дорогая валюта в мире», — отметил Смирнов.

Ранее Игорь Балынин допустил, что курс доллара в мае будет варьироваться от 81 до 89 рублей, а евро может достигнуть 100 рублей.