Эксперт Смирнов рассказал о трех самых стабильных валютах в мире

Швейцарский франк, сингапурский доллар и кувейтский динар являются сегодня самыми стабильными валютами в мире, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.
По его словам, швейцарский франк традиционно остается основной валютой-убежищем. «Швейцарский франк — стабильно самая безопасная валюта», — сказал Смирнов, пояснив, что причины стабильности кроются в низкой инфляции, геополитической нейтральности и сложившейся традиции, передает РИА Новости.
Сингапурский доллар находится под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. В стране стабильны экономические условия, а геополитика оказывает на курс валюты минимальное влияние, добавил эксперт.
По его словам, в похожей ситуации находится Кувейт и кувейтский динар. «Кувейтский динар — стабильно самая дорогая валюта в мире», — отметил Смирнов.
Ранее Игорь Балынин допустил, что курс доллара в мае будет варьироваться от 81 до 89 рублей, а евро может достигнуть 100 рублей.