В Raiffeisen Bank заявили, что не отказываются от продажи бизнеса в РФ

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) не отказывается от планов по продаже бизнеса в РФ, заявил глава регионального отделения Raiffeisen в федеральной земле Верхняя Австрия Рейнхард Швендтбауэр.
По его словам, решение о продаже было принято в текущей ситуации, и оно остается в силе. Какой будет ситуация в случае мира, решит руководство RBI, пишет газета Die Presse.
Швендтбауэр добавил, что банк оказался в сложном положении из-за ситуации на Украине. Он выразил надежду на скорое достижение мира.
Ранее появилась информация о том, что RBI приостановил продажу своей дочерней компании в России на фоне улучшения отношений между Россией и США.
В Кремле заявили, что не в курсе судьбы подразделения банка в России.