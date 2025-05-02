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В Raiffeisen Bank заявили, что не отказываются от продажи бизнеса в РФ

Решение Raiffeisen Bank International о продаже российского подразделения остается в силе, заявили в банковской группе.

Источник: Аргументы и факты

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) не отказывается от планов по продаже бизнеса в РФ, заявил глава регионального отделения Raiffeisen в федеральной земле Верхняя Австрия Рейнхард Швендтбауэр.

По его словам, решение о продаже было принято в текущей ситуации, и оно остается в силе. Какой будет ситуация в случае мира, решит руководство RBI, пишет газета Die Presse.

Швендтбауэр добавил, что банк оказался в сложном положении из-за ситуации на Украине. Он выразил надежду на скорое достижение мира.

Ранее появилась информация о том, что RBI приостановил продажу своей дочерней компании в России на фоне улучшения отношений между Россией и США.

В Кремле заявили, что не в курсе судьбы подразделения банка в России.