Женщины-машинисты впервые появились в метро Ташкента

Три месяца в роли дублера, а дальше сами. Набор в первую женскую группу машинистов электропоездов объявили в прошлом году. Принимали тех, кто уже работал в различных службах метрополитена. После собеседования, медкомиссии и психологического тестирования отобрали 16 женщин.