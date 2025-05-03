Россиянам объяснили, как в 2025 году рассчитывают больничный при увольнении

«Он уволился 15.02.25 года, а временная нетрудоспособность наступила 26.02.25. В таком случае ему положено пособие по временной нетрудоспособности, так как. ещё не прошло 30 дней с момента увольнения. В случае 10 дней временной нетрудоспособности за первые 3 дня будет оплачивать работодатель, а за последующие 7 дней — Социальный фонд России. Соответственно, за первые три будет выплачено пособие в размере: 1875,35 (60% от 3125,58)*3=5626,05 ₽ (за вычетом НДФЛ — 4894,66 ₽); за последующие 7 дней — 13127,45 ₽ (за вычетом НДФЛ — 11420,88 ₽)», — уточнил он.