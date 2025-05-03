Россиянам объяснили, как в 2025 году рассчитывают больничный при увольнении

Больничный могут получить не только работающие россияне, но те, кто уволился. Как отметил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, граждане имеют право на эту выплату, если не прошло более 30 дней с момента увольнения.
Эксперт подчеркнул, что пособие по временной нетрудоспособности является социальной выплатой по одному из видов обязательного социального страхования.
«В случае обращения за такой компенсацией в течение 30 дней после увольнения она назначается в размере 60% среднедневного заработка за предыдущие 2 года: первые три дня оплачивает работодатель (у которого до увольнения работал сотрудник), последующие дни — Социальный фонд России», — объяснил экономист.
В качестве примера он привел расчет такого пособия для гражданина, у которого среднедневной заработок за 2023−2024 гг. составлял 3125,58 ₽
«Он уволился 15.02.25 года, а временная нетрудоспособность наступила 26.02.25. В таком случае ему положено пособие по временной нетрудоспособности, так как. ещё не прошло 30 дней с момента увольнения. В случае 10 дней временной нетрудоспособности за первые 3 дня будет оплачивать работодатель, а за последующие 7 дней — Социальный фонд России. Соответственно, за первые три будет выплачено пособие в размере: 1875,35 (60% от 3125,58)*3=5626,05 ₽ (за вычетом НДФЛ — 4894,66 ₽); за последующие 7 дней — 13127,45 ₽ (за вычетом НДФЛ — 11420,88 ₽)», — уточнил он.
Ранее Балынин объяснил, как отразится на кредитах и вкладах решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.