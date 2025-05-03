Сокращений из-за внедрения ИИ опасаются 16% работников Южного Урала

Согласно опросу, 74% опрошенных в регионе готовы к интеграции ИИ. При этом 29% поддерживают технологии без условий, видя в них инструмент повышения эффективности. Еще 45% согласны на внедрение при условии сохранения рабочих мест. Только 6% респондентов считают ИИ неприменимым в их профессии, а 4% не определились с ответом.