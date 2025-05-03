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Сокращений из-за внедрения ИИ опасаются 16% работников Южного Урала

Совместное исследование платформы hh.ru и Level Group, охватившее 2,5 тысячи сотрудников и соискателей по России, выявило отношение к внедрению искусственного интеллекта на рабочих местах.

Источник: Freepik

В Челябинской области 16% респондентов выразили опасения, что автоматизация приведет к сокращению персонала.

Согласно опросу, 74% опрошенных в регионе готовы к интеграции ИИ. При этом 29% поддерживают технологии без условий, видя в них инструмент повышения эффективности. Еще 45% согласны на внедрение при условии сохранения рабочих мест. Только 6% респондентов считают ИИ неприменимым в их профессии, а 4% не определились с ответом.

Наибольшую лояльность к ИИ проявили управленцы, юристы, маркетологи и IT-специалисты (40%). В строительстве и туризме поддержка ниже — 34−37%. Среди работников сферы закупок и части IT-специалистов 13% опасаются, что технологии усложнят их задачи.