Аналитики рассказали, что будет с долларом на следующей неделе

Ликвидности на рынке достаточно для продолжения роста, однако отсутствие прогресса в геополитике и противоречивые заявления о тарифах со стороны США сдерживают оптимизм инвесторов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 мая — 2900−2975 пунктов. Несмотря на снижение цены нефти Brent к 62 долларам за баррель, рубль укрепился к основным валютам. Фьючерс Si-6.25 снизился до 84 201 рубля (-0,54%), официальный курс доллара упал до 81,5616 рубля (-1,19%).