Доцент Балынин рассказал об изменениях, произошедших с выплатой маткапитала

Маткапитал в России с 2007 года вырос почти в 4 раза, более того, выплату распространили не только на второго, но и на первого ребенка. Об изменениях в выплатах за период с 2007 года aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Размер семейного капитала вырос с 250 тысяч рублей в 2007 году до 912 162,09 рублей в 2025 году: то есть мы получаем, что рост произошёл практически в 4 раза. Более того, если в самом начале была возможность получения семейного капитала только при рождении второго ребёнка, то в настоящее время он предоставляется при рождении первого ребёнка», — сказал Балынин.
На первого ребенка сейчас выплачивается более 690 тысяч рублей, напомнил экономист. Если гражданин получал выплату на первого ребенка, то при рождении второго он получит 221 895,14 рубля. Маткапитал получили в общей сложности около 15 млн семей.
Также Балынин напомнил, что маткапитал индексируется с учетом инфляции в случае, если он не используется сразу. Есть использована часть суммы, то остаток тоже индексируется.
Средства маткапитала можно использовать для улучшения жилищных условий, получения образования ребенком, формирования пенсионных накоплений, приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, ежемесячной выплаты в сумме регионального прожиточного минимума ребенка.
Ранее сообщалось, что в РФ обсуждают новый вариант использования маткапитала.