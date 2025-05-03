Доцент Балынин рассказал об изменениях, произошедших с выплатой маткапитала

«Размер семейного капитала вырос с 250 тысяч рублей в 2007 году до 912 162,09 рублей в 2025 году: то есть мы получаем, что рост произошёл практически в 4 раза. Более того, если в самом начале была возможность получения семейного капитала только при рождении второго ребёнка, то в настоящее время он предоставляется при рождении первого ребёнка», — сказал Балынин.