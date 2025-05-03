Мошенники стали «штрафовать» водителей за нарушение ПДД

В поддельных письмах содержится постановление о нарушении и квитанция для оплаты штрафа, однако средства при оплате перечисляются не государству, а злоумышленникам. Отличить фальшивку можно по реквизитам: в графе получателя штрафа вместо «Управления Федерального казначейства» указаны электронные платежные системы, например «Яндекс. Деньги», «РБКМани», «Qiwi Кошелек» и другие. При обнаружении подобных квитанций МВД рекомендует немедленно обращаться в полицию.