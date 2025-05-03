Мошенники стали «штрафовать» водителей за нарушение ПДД

Средства при оплате водителями поддельной квитанции перечисляются не государству, а злоумышленникам.
Мошенники начали изготавливать поддельные квитанций на оплату штрафов за нарушения ПДД, якобы выявленные с помощью камер фото- и видеофиксации. Об этом сообщило МВД России.
«С развитием технологий печати участились случаи мошеннических действий по поддельным квитанциям для уплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения», — рассказало министерство. Его цитирует ТАСС. Там уточнили, что мошенники рассылают уведомления от имени ГИБДД, в которых указывается, что нарушение ПДД якобы зафиксировано автоматическими средствами фото- и видеоконтроля.
В поддельных письмах содержится постановление о нарушении и квитанция для оплаты штрафа, однако средства при оплате перечисляются не государству, а злоумышленникам. Отличить фальшивку можно по реквизитам: в графе получателя штрафа вместо «Управления Федерального казначейства» указаны электронные платежные системы, например «Яндекс. Деньги», «РБКМани», «Qiwi Кошелек» и другие. При обнаружении подобных квитанций МВД рекомендует немедленно обращаться в полицию.
Ранее МВД сообщало о схожих схемах мошенничества с поддельными квитанциями на оплату коммунальных услуг, где злоумышленники использовали фальшивые QR-коды для перевода денег на свои счета и получения персональных данных граждан. В обоих случаях мошенники маскируют свои уведомления под официальные документы.