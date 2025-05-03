Дачникам напомнили о штрафах за нарушение правил при приготовлении шашлыка

Теплый майский вечер, мангал, шашлыки и костер — классика дачного отдыха. Но не все знают, что за такую идиллию можно и наказание получить, если не соблюдать противопожарные правила. За их нарушения может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Об этом рассказала экономический обозреватель KP.RU Елена Одинцова.
— От мангала до дома должно быть не менее пяти метров. Вокруг жаровни в радиусе двух метров надо убрать все легковоспламеняемые предметы (сухие ветки и листья, мусор, бумажные пакеты, деревянную садовую мебель и т. п.), — объяснила эксперт.
Если правила не будут соблюдены, нарушителям грозят штрафы. В обычное время они составляют от 5 до 15 тысяч рублей, а в период особого противопожарного режима они могут вырасти до 20 тысяч рублей.
Кроме того, запрещено разводить костры на участке без соблюдения мер безопасности. Например, если решили сжигать мусор, нужно использовать металлическую бочку с крышкой и следить за огнем, чтобы не возникло возгорания.