Дачникам напомнили о штрафах за нарушение правил при приготовлении шашлыка

Теплый майский вечер, мангал, шашлыки и костер — классика дачного отдыха. Но не все знают, что за такую идиллию можно и наказание получить, если не соблюдать противопожарные правила. За их нарушения может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Об этом рассказала экономический обозреватель KP.RU Елена Одинцова.