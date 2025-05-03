У жителей Татарстана в мае аванс окажется меньше обычного

Рассмотрим на конкретном примере. Допустим, татарстанец получает в месяц 50 тысяч рублей. Соответственно, стоимость одного рабочего дня в мае равна 2777,78 рубля. Исходя из того, что в первой половине месяца будет семь рабочих дней, сумма аванса составит 19444,46 рубля при условии, что в организации аванс и зарплата выплачивается в соотношении 50/50. Если же в учреждении расчет производится в зависимости от соотношения 40/60, то размер аванса будет еще меньше.