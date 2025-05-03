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У жителей Татарстана в мае аванс окажется меньше обычного

Жители Татарстана в мае получат аванс меньше, чем обычно. Это связано с длинными выходными в начале месяца. По какой причине это произойдет — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Аванс и зарплата, получаемые работниками, рассчитываются в зависимости от количества отработанных дней в месяце. Соответственно, аванс выплачивают за отработанные дни с 1 по 15 число месяца, а оставшаяся часть выплачивается в виде зарплаты.

В период с 1 по 15 мая у татарстанцев будет лишь семь рабочих дней, оставшиеся 11 рабочих дней приходятся уже на вторую половину месяца. Иными словами, в первой половине мая у жителей Татарстана будет рабочих дней в 1,5 раза меньше, чем во второй части месяца. По этой причине и авансовая выплата будет меньше.

Рассмотрим на конкретном примере. Допустим, татарстанец получает в месяц 50 тысяч рублей. Соответственно, стоимость одного рабочего дня в мае равна 2777,78 рубля. Исходя из того, что в первой половине месяца будет семь рабочих дней, сумма аванса составит 19444,46 рубля при условии, что в организации аванс и зарплата выплачивается в соотношении 50/50. Если же в учреждении расчет производится в зависимости от соотношения 40/60, то размер аванса будет еще меньше.

Но маленький размер аванса не повлияет на общую сумму заработной платы, поскольку вторая ее часть окажется больше, чем обычно.