Крупнейший в России бриллиант выставили на продажу

Бриллиант «Новое солнце» весит более 100 карат (архивное фото).
Алмазодобывающая компания «Алроса» организует аукцион, на котором будет выставлен на продажу крупнейший российский бриллиант, получивший название «Новое солнце». Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
«[Планируем] продавать на аукционе», — рассказал Николаев в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о планах «Алросы» в отношении бриллианта. Точную дату проведения аукциона он не уточнил.
«Новое солнце» отличается редким насыщенно-желтым оттенком категории Vivid Yellow и весит свыше 100 карат. Драгоценный камень был обнаружен в арктических условиях, а его огранка осуществлялась под руководством пятнадцати ведущих ювелиров России.
В сентябре 2024 года компания «Алмазы Анабара», входящая в состав группы «АЛРОСА», сообщила об обнаружении уникального по размеру алмаза ювелирного качества на территории Якутии. Масса найденного драгоценного камня составила 262,5 карата, передает RT.