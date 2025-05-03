Названы семь плюсов и минусов кроссоверов Soueast S07 и S09

Правда если при движении по трассе никакого дискомфорта не возникает, то в городском режиме, а особенно по пробкам, работа автоматической трансмиссии вызывает вопросы. На малых скоростях кроссовер с задержкой реагирует на педаль акселератора, что не очень удобно при перестроении, особенно учитывая габариты автомобиля. Интересно, что перепробовав различные режимы, самый комфортный для городской езды (в условиях пробок) оказался режим полного привода — в нем педаль газа довольно отзывчива и управление становится комфортнее.