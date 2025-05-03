За сбор грибов можно сесть в тюрьму: какие лучше не трогать

За сбор грибов, которые включены в Красную книгу или охраняются международными договорами России, предусмотрена административная ответственность по статье 8.35 КоАП. Штраф за это нарушение составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, а также возможна конфискация собранных грибов и орудий, с помощью которых они были собраны. Чтобы избежать штрафа, перед походом в лес рекомендуется ознакомиться со списком редких грибов.