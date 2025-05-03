За сбор грибов можно сесть в тюрьму: какие лучше не трогать

Гражданам Российской Федерации может грозить уголовное преследование за сбор грибов, которые относятся к категории особо ценных. Подробности сообщила юрист Алла Георгиева в интервью агентству «Прайм».
По её словам, к таким грибам относится рядовка мацутакэ. За их сбор можно быть привлечённым к ответственности по статье 260.1 Уголовного кодекса.
«В качестве наказания могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, принудительные работы до 4 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей или лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 миллиона рублей», — пояснила юрист.
Рядовка мацутакэ. Фото: Tomomarusan/commons.wikimedia.org.
За сбор грибов, которые включены в Красную книгу или охраняются международными договорами России, предусмотрена административная ответственность по статье 8.35 КоАП. Штраф за это нарушение составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, а также возможна конфискация собранных грибов и орудий, с помощью которых они были собраны. Чтобы избежать штрафа, перед походом в лес рекомендуется ознакомиться со списком редких грибов.
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