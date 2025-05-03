В Казахстане увеличат зарплаты работникам водного хозяйства

Так, ведомством предложены поправки в закон «О естественных монополиях», предусматривающие повышение заработной платы работников водной отрасли до уровня специалистов в областях электроэнергетики и теплоэнергетики, передает DKnews.kz.
На сегодня законопроект направлен в Сенат. Принятие поправок позволит уже во втором полугодии 2025 года увеличить заработную плату работников водного хозяйства до 50%. Ожидается, что это поможет снижению текучести кадров и привлечению высококвалифицированных специалистов в водную отрасль.
В рамках объявленного Главой государства Года рабочих профессий Министерством водных ресурсов и ирригации разработан отраслевой план, который включает в себя такие мероприятия, как создание новых рабочих мест, подготовку профессиональных стандартов и повышение квалификации специалистов. Проводить подобные мероприятия планируется ежегодно.
Достигнуты договоренности с такими странами, как Китай, Франция, Израиль, Нидерланды и США по переподготовке казахстанских кадров. Десятки специалистов уже прошли обучение за рубежом. При этом все расходы взяли на себя принимающие стороны.
Также в рамках Года рабочих профессий АО «Отбасы банк» запущена ипотечная программа, по которой специалисты водной отрасли могут приобрести жилье по льготным условиям.
В программу «С дипломом — в село» добавлены специальности «Инженер-гидротехник», «Водные ресурсы и водопользование», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». Размер бюджетного кредита для специалистов, переехавших в село, увеличен до 7,8 млн тенге.
Внесены дополнения в закон «О государственных наградах Республики Казахстан». Специалистам, внесшим значимый вклад в развитие водного хозяйства, будет присуждаться звание «Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері».
«В водной отрасли Казахстана трудятся около 10 тысяч человек. Для нас важно обеспечить их наилучшими условиями работы, предоставить достойную оплату труда. Социальная поддержка специалистов-водников, а также их переподготовка не менее важны, чем развитие инфраструктуры и совершенствование нормативной правовой базы. В прошлом году зарплата более 7000 человек выросла, в среднем, на 25%. Для поднятия престижа водохозяйственных профессий министерство будет продолжать работу в этом направлении» Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.