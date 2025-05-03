В Казахстане увеличат зарплаты работникам водного хозяйства

«В водной отрасли Казахстана трудятся около 10 тысяч человек. Для нас важно обеспечить их наилучшими условиями работы, предоставить достойную оплату труда. Социальная поддержка специалистов-водников, а также их переподготовка не менее важны, чем развитие инфраструктуры и совершенствование нормативной правовой базы. В прошлом году зарплата более 7000 человек выросла, в среднем, на 25%. Для поднятия престижа водохозяйственных профессий министерство будет продолжать работу в этом направлении» Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.