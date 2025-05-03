Выручка пермского производителя окон перевалила за 7 млрд рублей

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», выручка общества увеличилась на 26,5%, достигнув 7 млрд руб. (годом ранее — 5,5 млрд руб.). При этом чистая прибыль компании выросла более чем в три раза: с 77,7 млн руб. в 2023-м до 260,3 млн руб. в 2024-м.