Новый дизайн золотых слитков представил Нацбанк Казахстана

«Новый дизайн является отражением уникального памятника мирового наскального искусства, изображения передают мировоззрение и быт людей, живших на территории Казахстана более 4 тысяч лет назад. Благодаря эксклюзивному дизайну мерные слитки приобретают не только инвестиционную, но и коллекционную ценность», — отметили в Нацбанке.