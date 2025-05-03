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Новый дизайн золотых слитков представил Нацбанк Казахстана

Покупка и продажа слитков доступна в банках и обменных пунктах.

Источник: Нацбанк Казахстана

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Новый дизайн золотых слитков представил Нацбанк Казахстана.

Национальный регулятор внедряет новую концепцию дизайна, отражающую культурное наследие Казахстана. С конца II квартала 2025 года станут доступны мерные слитки в обновленном дизайне, основанном на концепции петроглифов.

«Новый дизайн является отражением уникального памятника мирового наскального искусства, изображения передают мировоззрение и быт людей, живших на территории Казахстана более 4 тысяч лет назад. Благодаря эксклюзивному дизайну мерные слитки приобретают не только инвестиционную, но и коллекционную ценность», — отметили в Нацбанке.

Всего будет пять вариантов: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Покупка и продажа мерных слитков для населения доступна через банки второго уровня, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.