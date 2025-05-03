Вторая Школа креативных индустрий откроется в Нижнем Новгороде

«Только что Министерство культуры РФ уведомило нас об этом замечательном решении. Наша заявка, поданная от лица хорового колледжа имени Сивухина, получила поддержку», — поделилась министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова в своем аккаунте в социальных сетях.
В новой ШКИ будут функционировать шесть специализированных мастерских: 1) студия звукозаписи и обработки звука; 2) студия современной электронной музыки; 3) студия создания фото- и видеоконтента; 4) студия анимации и трехмерной графики; 5) студия дизайна; 6) студия разработки интерактивных цифровых решений с применением VR и AR технологий.
Наталья Суханова выразила признательность Министерству культуры России за оказанное доверие и поздравила коллектив хоровой капеллы с этим достижением.