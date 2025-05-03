В Пермском крае из-за нарушения санитарных норм закрыли «Семерочку»

В ходе проверки сотрудники надзорных органов установили многочисленные нарушения санитарных требований. В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья населения Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности точки общепита в деревне Берег Камы на ул. Береговой, 22.