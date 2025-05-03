В Пермском крае из-за нарушения санитарных норм закрыли «Семерочку»

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Пермскому краю совместно с краевой прокуратурой проверил деятельность ИП Севоян Г. И. Бизнесмен организовал работу точки общественного питания «Семерочка» в Пермском округе.
В ходе проверки сотрудники надзорных органов установили многочисленные нарушения санитарных требований. В целях предотвращения угрозы жизни и здоровья населения Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности точки общепита в деревне Берег Камы на ул. Береговой, 22.
Материалы об административном приостановлении деятельности кафе быстрого питания поступили в суд. Его решением точку общепита временно закрыли на 65 суток.