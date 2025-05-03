Демешин: новая дорога свяжет остров Большой Уссурийский и Китай к 2027 году

В Хабаровском крае строительство дороги от моста через Амурскую протоку к будущему международному пункту пропуска на острове Большой Уссурийский планируется закончить к 2027 году. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Проект реализуется по поручению президента и включает создание транспортной и приграничной инфраструктуры. Дорога протяженностью 4,5 км будет поднята над уровнем весеннего паводка, а также оснащена тремя мостами-арками. Строители используют материалы местного производства, включая камень с Корфовского карьера.
Завершение строительства запланировано на конец 2027 года. По трассе будут курсировать грузовые машины и пассажирский транспорт, включая автобусы для российских и китайских туристов.
Совместное освоение острова стартовало в мае 2024 года после подписания концепции развития лидерами России и КНР. В марте 2025 года зампред правительства РФ, полпред ДФО Юрий Трутнев утвердил дорожную карту. Уже начаты работы по подвесной дороге и насыпям.
Проект усилит статус региона как транспортно-логистического центра ДФО. К 2028 году планируется обеспечить пропуск 1,5 млн тонн грузов и 1,5 млн человек через границу.