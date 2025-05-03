Сертификационные полёты МС-21 завершатся в конце лета 2026 года

Компания «Яковлев», входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию, планирует завершить сертификационные испытания самолета МС-21 уже к лету 2026 года. Об этом в соцсетях компании подробно рассказал замгенерального директора и руководитель инженерного центра Анатолий Гайданский.
В ближайшее время в Иркутске пройдут 4−5 заводских доводочных полётов. Лётчики-испытатели проверят самолёт в различных режимах на различных высотах. После этого запланирован перелёт борта на лётную станцию в город Жуковский.
В испытаниях примут участие два самолета. Первый — частично импортозамещенный борт с заводским номером 12, оснащенный российскими комплектующими. Он уже совершил первый испытательный полет в Иркутске 29 апреля, пробыв в воздухе 1 час 15 минут и достигнув скорости 580 км/ч на высоте 3 тысячи метров. На этот же самолет ранее были установлены отечественные двигатели ПД-14.
«Но на этом самолёте ещё не полностью импортозамещенная система, — отметил Анатолий Гайданский. — Здесь заменена практически вся авионика, система кондиционирования воздуха и система электроснабжения. У нас она очень сложная, высокоинтеллектуальная на самолёте».
Второй лайнер — уже полностью российский, с заводским номером 13. Сейчас он находится на финальной стадии сборки, и его первый полет запланирован на середину лета.
По его словам, для испытаний потребуется около 220−230 полетов, которые планируется выполнить в течение года на двух лайнерах. Основные испытания должны завершиться к середине лета 2026 года, а окончательное одобрение — к концу лета. Это откроет путь для передачи самолетов авиакомпаниям.
Одной из ключевых особенностей МС-21 является композитное крыло, изготовленное из российских материалов.
«Я абсолютно уверен, что за композитными материалами в гражданской авиации будущее, — отметил Гайданский. — И сейчас наши уважаемые конкуренты, такие как Airbus и Boeing, внимательно смотрят на самолёты такого же класса, которые, скорее всего, тоже будут с композитными крыльями. Возможно, с композитными фюзеляжами. Это более совершенная аэродинамическая форма. Даёт некоторый выигрыш топливной эффективности, но со временем мы будем выигрывать в весе, когда накопим некоторый опыт эксплуатации этого материала. Ну и самое важное, это абсолютно бесконечный ресурс. Материал не подвержен коррозии».
Разработка отечественных композитов была ускорена после введения санкций в 2018 году, ограничивших поставки иностранных материалов. В декабре 2021 года Росавиация одобрила использование российских композитных крыльев в конструкции МС-21.