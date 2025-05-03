Сертификационные полёты МС-21 завершатся в конце лета 2026 года

«Я абсолютно уверен, что за композитными материалами в гражданской авиации будущее, — отметил Гайданский. — И сейчас наши уважаемые конкуренты, такие как Airbus и Boeing, внимательно смотрят на самолёты такого же класса, которые, скорее всего, тоже будут с композитными крыльями. Возможно, с композитными фюзеляжами. Это более совершенная аэродинамическая форма. Даёт некоторый выигрыш топливной эффективности, но со временем мы будем выигрывать в весе, когда накопим некоторый опыт эксплуатации этого материала. Ну и самое важное, это абсолютно бесконечный ресурс. Материал не подвержен коррозии».