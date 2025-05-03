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В каких белорусских компаниях в мае пройдут проверки

Система выборочных проверок субъектов хозяйствования введена в Беларуси с 2019 года. Сводный график таких проверок для всех контролирующих органов традиционно публикуется на сайте Комитета госконтроля. Office Life изучил его, чтобы узнать, к кому придут проверяющие в мае.

Источник: БЕЛТА

Традиционно больше всего известных компаний в плане проверок в Минске и Минской области. Например, КГК проверит ООО «Парфюм Трейд», ОАО «Минский ДСК» и Минский метрополитен.

Проверка МАРТ в мае придет в «Белфармацию», Госфармнадзор проверит аптечную сеть «Моя аптека», Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды — ОАО «Гамма вкуса» и «Завод Бульбашъ». Наконец, в Приорбанк придут проверяющие регулятора — Нацбанка.

Из крупных предприятий в других регионах можно упомянуть Гродненскую табачную фабрику «Неман», где в мае ожидают проверяющих из МЧС и ФСЗН. Транспортная инспекция Минтранса изучит ситуацию в Управляющей компании холдинга «Белорусские обои».

В Витебской области ФСЗН и местная Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды будут проверять ООО «Белфуд Продакшн», а в Брестской — инспекторы МЧС придут в нацпарк «Беловежская Пуща».

Ранее премьер-министр Александр Турчин провел совещание, где заявил, что контролирующие органы не должны приходить с проверками на предприятия, если те не сокращают объемы производства, их работники получают нормальную зарплату и все налоги уплачиваются.