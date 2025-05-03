В каких белорусских компаниях в мае пройдут проверки

Система выборочных проверок субъектов хозяйствования введена в Беларуси с 2019 года. Сводный график таких проверок для всех контролирующих органов традиционно публикуется на сайте Комитета госконтроля. Office Life изучил его, чтобы узнать, к кому придут проверяющие в мае.