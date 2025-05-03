В каких белорусских компаниях в мае пройдут проверки

Традиционно больше всего известных компаний в плане проверок в Минске и Минской области. Например, КГК проверит ООО «Парфюм Трейд», ОАО «Минский ДСК» и Минский метрополитен.
Проверка МАРТ в мае придет в «Белфармацию», Госфармнадзор проверит аптечную сеть «Моя аптека», Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды — ОАО «Гамма вкуса» и «Завод Бульбашъ». Наконец, в Приорбанк придут проверяющие регулятора — Нацбанка.
В Витебской области ФСЗН и местная Инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды будут проверять ООО «Белфуд Продакшн», а в Брестской — инспекторы МЧС придут в нацпарк «Беловежская Пуща».
Ранее премьер-министр Александр Турчин провел совещание, где заявил, что контролирующие органы не должны приходить с проверками на предприятия, если те не сокращают объемы производства, их работники получают нормальную зарплату и все налоги уплачиваются.