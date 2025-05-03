Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ещё один участок трассы Нижний Новгород — Саратов расширят до 4 полос

Проезд по трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов станет комфортнее, ещё один участок расширят до четырёх полос.

Речь идёт об отрезке от поселка Нижегородец до Арзамаса. Модернизация будет проходить в 2025 — 2026 годах. Информация об этом размещена на сайте ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Помимо непосредственно расширения проезжей части, на трассе оборудуют переходно-скоростные полосы на примыканиях от местных дорог, встречные потоки транспорта разделят барьерным ограждением для предотвращения лобовых столкновений.

Кроме того, для обеспечения безопасного движения, на озвученном участке трассы Р- 158 обустроят 12 одноуровневых развязок с отогнанными левыми поворотами, на дороге появятся также дополнительные регулируемые пешеходные переходы.

О том будут ли вводить дополнительные ограничения для автомобилистов на время строительства — не уточняется.