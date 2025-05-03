Ещё один участок трассы Нижний Новгород — Саратов расширят до 4 полос

Речь идёт об отрезке от поселка Нижегородец до Арзамаса. Модернизация будет проходить в 2025 — 2026 годах. Информация об этом размещена на сайте ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».
Помимо непосредственно расширения проезжей части, на трассе оборудуют переходно-скоростные полосы на примыканиях от местных дорог, встречные потоки транспорта разделят барьерным ограждением для предотвращения лобовых столкновений.
Кроме того, для обеспечения безопасного движения, на озвученном участке трассы Р- 158 обустроят 12 одноуровневых развязок с отогнанными левыми поворотами, на дороге появятся также дополнительные регулируемые пешеходные переходы.
О том будут ли вводить дополнительные ограничения для автомобилистов на время строительства — не уточняется.