Росатом рассчитывает вернуться к строительству Балтийской АЭС

Росатом рассчитывает вернуться к проекту строительства Балтийской АЭС в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Алексея Лихачёва.
— Мы считаем проект строительства Балтийской АЭС отложенным и ждём той возможности, определённых условий, экономических, политических, когда к нему можно будет вернуться в полном мире. Формат станции, малая или большая, это еще предстоит решить, — сказал Лихачёв.
По мнению главы Росатома, Калининградской области нужен свой устойчивый зелёный источник энергии. «Это подспорье в том числе и для выполнения задания президента по скорейшему переходу Калининградского региона на принципы электродвижения», — отметил он.
Cтроительству Балтийской АЭС недалеко от Немана началось в 2010 годe. Ввод первого энергоблока планировали на 2017-й, второго — на 2018-й. Однако летом 2013-го генеральный подрядчик заморозил проект.
В 2022 году на площадке Балтийской АЭС под Неманом началось строительство гигафабрики по производству литийионных аккумуляторов. Предприятие мощностью 4 ГВт/ч в год позволит обеспечить батареями до 50 тысяч электромобилей.