В Омске разрушающуюся пятиэтажку признали ремонтопригодной

Жильцы дома 1969 года постройки обратились через телеграм-канал с жалобами на критическое состояние здания. Серьёзные повреждения выявлены в конструкции здания: разрушается фасад и фундамент, в стенах обнаружены глубокие трещины, подвалы регулярно затапливаются. По результатам независимой экспертизы физический износ дома составляет 77%, что создаёт реальную угрозу обрушения.