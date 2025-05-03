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В Омске разрушающуюся пятиэтажку признали ремонтопригодной

Дело взял на контроль Бастрыкин.

Источник: Аргументы и факты

Аварийное состояние многоквартирного дома по улице Королёва в Омске привлекло внимание высшего руководства Следственного комитета России.

Жильцы дома 1969 года постройки обратились через телеграм-канал с жалобами на критическое состояние здания. Серьёзные повреждения выявлены в конструкции здания: разрушается фасад и фундамент, в стенах обнаружены глубокие трещины, подвалы регулярно затапливаются. По результатам независимой экспертизы физический износ дома составляет 77%, что создаёт реальную угрозу обрушения.

Парадоксальная ситуация сложилась вокруг аварийного дома: несмотря на присвоенный статус, власти приняли решение о необходимости капитального ремонта, который запланирован только на 2037 год. Реакция СК последовала незамедлительно — по факту нарушений возбуждено уголовное дело. Бастрыкин ждёт доклад о ходе расследования.