В Омске разрушающуюся пятиэтажку признали ремонтопригодной

Аварийное состояние многоквартирного дома по улице Королёва в Омске привлекло внимание высшего руководства Следственного комитета России.
Жильцы дома 1969 года постройки обратились через телеграм-канал с жалобами на критическое состояние здания. Серьёзные повреждения выявлены в конструкции здания: разрушается фасад и фундамент, в стенах обнаружены глубокие трещины, подвалы регулярно затапливаются. По результатам независимой экспертизы физический износ дома составляет 77%, что создаёт реальную угрозу обрушения.
Парадоксальная ситуация сложилась вокруг аварийного дома: несмотря на присвоенный статус, власти приняли решение о необходимости капитального ремонта, который запланирован только на 2037 год. Реакция СК последовала незамедлительно — по факту нарушений возбуждено уголовное дело. Бастрыкин ждёт доклад о ходе расследования.