Производство лифтов и стройматериалов: бизнесмены РФ и РУз планируют новые проекты

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Предприниматели Узбекистана и России обсудили перспективы углубления промышленной кооперации, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана (ТПП).
В Ташкенте прошла встреча между заместителем председателя ТПП Узбекистана Дилшодом Расуловым и делегацией деловых кругов Приморского края Российской Федерации во главе с исполнительным директором Клуба предпринимателей Дальнего Востока Анастасией Продан.
В ходе встречи стороны отметили поступательное развитие торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией и высоко оценили успешное проведение в Ташкенте пятой международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия».
В ходе переговоров основное внимание было уделено углублению промышленной кооперации.
«Обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах электротехники, строительных материалов, пищевой промышленности, оптовой торговли, автомобилестроения, текстильной промышленности и других направлениях», — отметили в ТПП.
По итогам встречи были достигнуты договоренности о налаживании сотрудничества в производстве лифтов и строительных материалов, а также об обеспечении регулярного обмена информацией о ситуации на рынке, выставках и ярмарках.