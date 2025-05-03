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Производство лифтов и стройматериалов: бизнесмены РФ и РУз планируют новые проекты

Заместитель председателя ТПП Узбекистана Дилшод Расулов встретился с делегацией деловых кругов Приморского края России во главе с исполнительным директором Клуба предпринимателей Дальнего Востока Анастасией Продан.

Источник: Совет Федерации РФ

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Предприниматели Узбекистана и России обсудили перспективы углубления промышленной кооперации, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана (ТПП).

В Ташкенте прошла встреча между заместителем председателя ТПП Узбекистана Дилшодом Расуловым и делегацией деловых кругов Приморского края Российской Федерации во главе с исполнительным директором Клуба предпринимателей Дальнего Востока Анастасией Продан.

В ходе встречи стороны отметили поступательное развитие торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией и высоко оценили успешное проведение в Ташкенте пятой международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

В ходе переговоров основное внимание было уделено углублению промышленной кооперации.

«Обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах электротехники, строительных материалов, пищевой промышленности, оптовой торговли, автомобилестроения, текстильной промышленности и других направлениях», — отметили в ТПП.

По итогам встречи были достигнуты договоренности о налаживании сотрудничества в производстве лифтов и строительных материалов, а также об обеспечении регулярного обмена информацией о ситуации на рынке, выставках и ярмарках.