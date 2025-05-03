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Дома на улице Большие Овраги изымают у собственников

Там введен режим ЧС.

Два дома на улице Большие Овраги изымают у собственников, сообщается в постановлении на сайте регионального минимущества.

В доме № 13 будут реквизированы две квартиры площадью 75,5 и 77,4 квадратных метров. Также будет изъят участок площадью 441 квадратный метр.

В доме № 15 изъятию подлежат тоже две квартиры площадью 19,2 и 53,6 квадратных метров. Также владельцам принадлежит участок площадью 207 «квадратов», который тоже подлежит реквизиции.

Известно, что в этом месте введен режим чрезвычайной ситуации, и изъятие необходимо для предотвращения причинения вреда жизни и здоровью людей. Собственникам будет возмещена стоимость реквизируемого имущества.