Белорусы стали реже отдыхать в Турции

За январь — март Турцию посетили чуть более 27,3 тыс. белорусов. Это меньше, чем за I квартал в 2024-м (32,366 тыс.) и даже в 2023-м (30,186 тыс.). А за весь 2024 год в Турции побывали около 334,8 тыс. граждан Беларуси — на 8,27% больше, чем в 2023-м.
Интересно, что в топ-5 стран, чьи граждане чаще всего посещали Турцию, в этом году теперь лидирует не Россия. Из этой страны в I квартале на турецкую территорию въехали примерно 601,3 тыс. человек. Но это только второе место.
А в лидеры неожиданно вырвался Иран (более 732,8 тыс. туристов). На третьем месте — Германия (чуть более 572 тыс.). За ней — Болгария (506,4 тыс.) и Великобритания (около 303,9 тыс.).