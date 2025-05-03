Белорусы стали реже отдыхать в Турции

За январь — март Турцию посетили чуть более 27,3 тыс. белорусов. Это меньше, чем за I квартал в 2024-м (32,366 тыс.) и даже в 2023-м (30,186 тыс.). А за весь 2024 год в Турции побывали около 334,8 тыс. граждан Беларуси — на 8,27% больше, чем в 2023-м.