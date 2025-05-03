В Комитете индустрии туризма назвали топ-5 мест для отдыха

С приближением лета все больше туристов ищут направления, сочетающие природу, культуру и комфортную инфраструктуру. В Комитете индустрии туризма Минтуризма и спорта РК составили список из пяти лучших направлений для летнего отдыха, которые демонстрируют природное разнообразие Казахстана и раскрывают потенциал экотуризма.
1. Катон-Карагай, Восточно-Казахстанская область.
Катон-Карагайский национальный парк — первая территория Казахстана, включенная в список Green Destinations. Регион известен горными пейзажами, озерами, лечебными источниками и альпийскими лугами. Туристам доступны маршруты к озеру Язевое, Белухе, заповеднику «Рахмановские ключи» и музею Шукера Шайжунисова. Место идеально подходит для экотуризма, альпинизма и оздоровительного отдыха.
2. Коргалжынский заповедник, Акмолинская область.
Коргалжын — одно из немногих мест в мире, где можно увидеть фламинго в естественной среде обитания. В летние месяцы озера заповедника становятся домом для тысяч перелетных птиц. Это место особенно популярно среди фотографов, орнитологов и любителей природы.
3. Национальный парк Алтын-Эмель, область Жетісу.
Алтын-Эмель признан одним из лучших национальных парков Казахстана. В парке работает современный визит-центр, который предоставляет туристам навигационную, справочную и сервисную поддержку. Среди главных достопримечательностей песчаная «Поющая гора», горы Актау и наскальные рисунки Тамгалы-Тас. Парк привлекает любителей организованного туризма, а также становится все более удобным для самостоятельных путешественников.
4. Национальный парк Сайрам-Угам, Туркестанская область.
Сайрам-Угам остается недооцененной жемчужиной юга Казахстана. Здесь можно пройти треккинговыми маршрутами к ледниковым озерам и насладиться флорой горных долин. Развитие экотуризма и новых маршрутов делает Сайрам-Угам перспективным направлением для внутреннего туризма.
5. Визит-центр «Сартас», Мангистауская область.
Мангистауский регион продолжает развивать туристскую инфраструктуру. Новый визит-центр «Сартас» открыт для посетителей, отправляющихся к петроглифам, скальным комплексам и сакральным объектам полуострова. Центр обеспечивает удобную логистику, навигацию и информационную поддержку путешественников. Лето — лучшее время для знакомства с пустынными пейзажами и уникальной историей края.