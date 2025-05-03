КТЖ рекомендует увеличить темпы отгрузки зерна с элеваторов

С января по апрель 2025 года перевозки зерна железнодорожным транспортом увеличились на 54% по сравнению с тем же периодом 2024-го и составили 4,7 миллиона тонн. Из них 3,7 миллиона тонн было отправлено на экспорт, что на 60% больше, чем годом ранее.