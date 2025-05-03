КТЖ рекомендует увеличить темпы отгрузки зерна с элеваторов

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. КТЖ настоятельно рекомендует увеличить темпы отгрузки зерна с элеваторов в мае и июне.
Это необходимо для проведения плановой фумигации и других необходимых мероприятий, обеспечивающих прием нового урожая 2025 года, отметили в компании.
С января по апрель 2025 года перевозки зерна железнодорожным транспортом увеличились на 54% по сравнению с тем же периодом 2024-го и составили 4,7 миллиона тонн. Из них 3,7 миллиона тонн было отправлено на экспорт, что на 60% больше, чем годом ранее.
«Наибольший рост показали поставки в страны Центральной Азии: объёмы отправок в Узбекистан выросли на 18%, в Таджикистан — на 45%, в два раза — в Туркменистан и в четыре раза — в Кыргызстан», — отметили в КТЖ.
Особенно стремительно растет экспорт в направлении стран Балтии — в восемь раз и Ирана через порты Каспия — Актау и Курык — в десять раз.
Поставки в страны Центральной Азии увеличились на 35% — до 4 миллионов тонн. Также зафиксирован значительный рост экспорта:
- Иран — в 16 раз;
- Афганистан — на 34%;
- черноморские порты — на 28%.