Челябинская область оказалась в лидерах УрФО сразу по 6 экономическим показателям

Из опубликованных данных следует, что Южный Урал стал третьим регионом Урала по росту строительных работ. За два месяца они подросли на 3,4%. Лучшие показатели продемонстрировали Тюменская область, в которой рост превысил 80% и Свердловская область с 7,3% прироста. Отметим, что в среднем по РФ динамика в отрасли составляет 9,8%, а в среднем по УрФО она негативная, −2,8:.