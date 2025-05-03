Челябинская область оказалась в лидерах УрФО сразу по 6 экономическим показателям

Рейтинг субъектов Уральского федерального округа аналитики составляли на основе данных вышедшего недавно статистического бюллетеня Росстата «Челябинская область в Уральском регионе», который охватывал период с января по февраль 2025 года.
Из опубликованных данных следует, что Южный Урал стал третьим регионом Урала по росту строительных работ. За два месяца они подросли на 3,4%. Лучшие показатели продемонстрировали Тюменская область, в которой рост превысил 80% и Свердловская область с 7,3% прироста. Отметим, что в среднем по РФ динамика в отрасли составляет 9,8%, а в среднем по УрФО она негативная, −2,8:.
Второе место по макрорегиону Челябинская область заняла в сфере ввода жилых домов. В статистическом ведомстве отметили, что их в январе-феврале 2025 года было введено в строй на 4,3% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Лучшую динамику показывает только Курганская область с 33,6% роста.
Южный Урал стал абсолютным лидером федерального округа по положительности динамики объёмов розничной торговли, которая составила +12,8%. У следующих далее Курганской и Свердловской областей рост данного показателя не превышает полутора процентов.
Если продолжать говорить о теме торговли, то Челябинская область показывает и лучшие в УрФО показатели по росту сферы общественного питания (+16,2% по итогам января-февраля). Правда, в этой сфере отрыв от разместившихся на втором и третьем местах Тюменской и Свердловской областей, не такой впечатляющий. Он составляет порядка 1,1−2%.
Мелькнула Челябинская область и в числе лидеров по росту оказания платных услуг населению. По этому критерию Южный Урал разместился на третьей месте по федеральному округу с динамикой в 4,8%. От Свердловской и Тюменской областей отрыв составляет 1,8 и 0,1% соответственно.
Кроме того, предприятия региона продолжили в начале года активно наращивать инвестиции в основной капитал. Рост данного показателя за два месяца 2025 года составил 14%. Это третье место среди субъектов Уральского федерального округа.