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В Иркутске продолжаются масштабные работы по благоустройству

В Иркутске продолжаются масштабные работы по благоустройству. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.

Источник: ТК Город

В первые майские выходные городские службы активно занимаются уборкой и ремонтом дорог. По поручению мэра Руслана Болотова специалисты очищают проезжую часть, тротуары и газоны, а также приводят в порядок остановки и ограждения.

Работы проводятся как вручную, так и с применением спецтехники — во всех районах задействованы подметально-уборочные машины, организован своевременный вывоз мусора.

Остановки красят на улицах Фридриха Энгельса, Ремесленной, проспекте Маршала Жукова и в микрорайоне Юбилейном, моют — на улице Ширямова.

Ограждения обновляют на Депутатской, Советской, Марата, Свердлова. Дорожный ремонт проведён на Станиславского, Тухачевского, Олега Кошевого (асфальтирование крупными картами). Ямы устранены методом струйно-инъекционной обработки на Помяловского, Гончарова, Стасова, Трактовой, Лермонтова, Сарафановской.

— Продолжаем укладывать бетонные плиты на перекрестках с трамвайными путями. Перед этим убираем старое асфальтовое или резиновое покрытие. Минувшей ночью выполнен монтаж 12 штук на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Декабрьских Событий, — сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Работы ведутся в усиленном режиме, чтобы к началу летнего сезона город выглядел ухоженным и комфортным для жителей.