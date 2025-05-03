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Нацбанк: в Казахстане улучшился бизнес-климат

Деловая активность незначительно выросла.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. В Казахстане улучшился бизнес-климат, сообщил Нацбанк.

«Индекс бизнес-климата в апреле 2025 года увеличился, составив 13,6 за счет улучшения оценки текущих условий ведения бизнеса до 4,2. Оптимизм относительно будущих условий остался таким же высоким как в марте. В результате индикатор “часов” бизнес-цикла остался в области роста», — отметил Национальный регулятор.

По оценкам предприятий спрос на их продукцию/услуги увеличился во всех секторах. Только в горнодобывающей промышленности зафиксировано замедление темпов роста спроса. Наибольший спрос был отмечен в производстве и торговле.

При этом, деловая активность незначительно улучшилась. Сохранение активности отмечено в производстве и торговле, в которых индекс остался в положительной зоне.

В секторе услуг отмечено улучшение динамики, но индикатор остался в негативной зоне. Ухудшилась и динамика в строительстве. В горнодобывающей промышленности показатель остался практически без изменения.