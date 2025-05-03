На Южном Урале по итогам марта ускорился темп роста цен

Об этом заявило челябинское отделение Банка России. По расчётам регулятора, основанных на данных Росстата, месячная инфляция в регионе составила 0,65%. Годовой темп роста цен ускорился до 9,45%, что, тем не менее, всё ещё ниже общефедерального уровня (10,34%). При этом в ЦБ отмечают, что при исключении из расчётов сезонного коэффициента, темп роста цен, наоборот, снизился.
За год и за первый месяц весны наиболее быстрый рост цен наблюдался в сфере услуг. Наименьший в секторе непродовольственной торговли. В регуляторе такую ситуацию объясняют продолжением влияния на рынок повышенного потребительского спроса.
Данный факт накладывается на то, что производители продукции не могут в полной мере его удовлетворить и продолжают переносить в конечную цену товара возрастающие затраты на все технологические процессы.