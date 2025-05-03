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На Южном Урале по итогам марта ускорился темп роста цен

Об этом заявило челябинское отделение Банка России.

Об этом заявило челябинское отделение Банка России. По расчётам регулятора, основанных на данных Росстата, месячная инфляция в регионе составила 0,65%. Годовой темп роста цен ускорился до 9,45%, что, тем не менее, всё ещё ниже общефедерального уровня (10,34%). При этом в ЦБ отмечают, что при исключении из расчётов сезонного коэффициента, темп роста цен, наоборот, снизился.

За год и за первый месяц весны наиболее быстрый рост цен наблюдался в сфере услуг. Наименьший в секторе непродовольственной торговли. В регуляторе такую ситуацию объясняют продолжением влияния на рынок повышенного потребительского спроса.

Данный факт накладывается на то, что производители продукции не могут в полной мере его удовлетворить и продолжают переносить в конечную цену товара возрастающие затраты на все технологические процессы.