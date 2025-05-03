Новые специальности появятся в Казахстане

Также сообщается, что в профессиональный стандарт по специальному образованию добавлены новые специальности:

— педагог ранней поддержки,

— эрго-педагог,

— педагог по работе с детьми с нарушениями общения и социальной адаптации,

— педагог по работе с детьми с задержкой психического развития и трудностями в обучении.