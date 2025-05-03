Новые специальности появятся в Казахстане

По его словам, сегодня особенно востребованы дефектологи, логопеды, нейропсихологи, социальные педагоги и другие. Подготовку специалистов в области специальной педагогики ведут 17 высших учебных заведений.
«На 2024−2025 учебный год по госзаказу выделено: 656 грантов на бакалавриат, 150 — на магистратуру, 13 — на докторантуру», — говорится в ответе Кошербаева на депутатский запрос.
В реестр образовательных программ включены 62 направления, в том числе:
— «Специальная педагогика»,
— «Сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра»,
— «Тифлопедагогика»,
— «Инклюзивное образование»,
— «Педагогика ранней поддержки»,
— «Эрго-педагогика» и другие.
Также сообщается, что в профессиональный стандарт по специальному образованию добавлены новые специальности:
— педагог ранней поддержки,
— эрго-педагог,
— педагог по работе с детьми с нарушениями общения и социальной адаптации,
— педагог по работе с детьми с задержкой психического развития и трудностями в обучении.