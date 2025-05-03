В регионе организуют три новых образовательных кластера

В 2026 году в Калининградской области в трех образовательных организациях появятся три новых кластера «Профессионалитета». На развитие образовательных пространств выделят более 480 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кластер сельского хозяйства появится на базе Колледжа строительства и профессиональных технологий, кластер педагогики — на базе педагогического колледжа в Черняховске, кластер электротехнической промышленности — на базе Технологического колледжа.
«Создание новых площадок “Профессионалитета” — это важный шаг для развития образовательной системы под нужды региональной экономики. Благодаря этому проекту еще больше молодых людей смогут уже во время учебы познакомиться с актуальными профессиями, а будущие работодатели найдут для ведущих предприятий Калининградской области молодых, но опытных специалистов, — отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва.