В регионе организуют три новых образовательных кластера

«Создание новых площадок “Профессионалитета” — это важный шаг для развития образовательной системы под нужды региональной экономики. Благодаря этому проекту еще больше молодых людей смогут уже во время учебы познакомиться с актуальными профессиями, а будущие работодатели найдут для ведущих предприятий Калининградской области молодых, но опытных специалистов, — отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва.