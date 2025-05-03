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Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 3 мая

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 3 мая, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил курсы валют на 3 мая 2025 года, субботу. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены на выходные.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на субботу, 3 мая, Национальный банк определил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0282 белорусского рубля, 1 евро — 3,4417 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6539 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 2 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.

Тем временем Госконтроль сказал о замене старых заборов у некоторых белорусов.