Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 4 мая

Национальным банком определены курсы валют на 4 мая 2025 года, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились в течение выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 4 мая, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0282 белорусского рубля, 1 евро — 3,4417 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6539 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 2 мая, и в субботу, 3 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в воскресенье, 4 мая, не подросли, но и не уменьшились.
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